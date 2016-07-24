У парку біля підніжжя Великої китайської стіни амурський тигр убив туристку

Про це за інформацією китайської державної газети повідомляє AP.

Тигр накинувся на одну з жінок, після того, як вона вийшла з приватного автомобіля, в якому вона подорожувала в Пекіні.

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Друга жінка була вбита іншим тигром, який стрибнув на неї після того, як вона вийшла з автомобіля, щоб спробувати допомогти першій жінці, говориться в доповіді.

Одна з них померла на місці від отриманих травм, інша була госпіталізована після того, як співробітники зоопарку відігнали тигра.

Уряд округу підтвердив в офіційному мікроблозі пост, що напад тигра мав місце в парку, який знаходиться біля підніжжя Великої китайської стіни.

Відвідувачам дозволяється водити свої автомобілі навколо парку, але заборонено виходити, говориться в доповіді.