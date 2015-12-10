Третій білий тигр у зоопарку Ялти знаходиться при смерті, власник звіринця оголосив про його закриття

Про це заявив директор зоопарку Олег Зубков, повідомляє РИА «Новости».

«Третій тигреня теж, швидше за все, помре, у нього розвиваються епілептичні напади», - сказав Зубков.

Власник зоопарку оголосив про його закриття через «безпрецедентний тиск».

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Раніше повідомлялося, що в ялтинському зоопарку «Казка» від холоду помер другий дитинча бенгальської білої тигриці Тигрюлі.

Так звана прокурор Криму Наталія Поклонська звинуватила директора розплідника Олега Зубкова у використанні даної ситуації з метою піару і заявила, що тигреня помер від кишкового отруєння.

У свою чергу директор зоопарку «Казка» в Ялті Олег Зубков назвав звинувачення прокурора Криму Наталії Поклонської безпідставними.