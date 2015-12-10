Третій білий тигр у зоопарку Ялти знаходиться при смерті, власник звіринця оголосив про його закриття
Останній третій бенгальський тигр білого забарвлення, занесений в Червону книгу, може померти в ялтинському зоопарку «Казка».
Про це заявив директор зоопарку Олег Зубков, повідомляє РИА «Новости».
«Третій тигреня теж, швидше за все, помре, у нього розвиваються епілептичні напади», - сказав Зубков.
Власник зоопарку оголосив про його закриття через «безпрецедентний тиск».
Читайте такожПоклонська розповіла про збитки від енергоблокади Криму: "Все зупинилося"
Раніше повідомлялося, що в ялтинському зоопарку «Казка» від холоду помер другий дитинча бенгальської білої тигриці Тигрюлі.
Так звана прокурор Криму Наталія Поклонська звинуватила директора розплідника Олега Зубкова у використанні даної ситуації з метою піару і заявила, що тигреня помер від кишкового отруєння.
У свою чергу директор зоопарку «Казка» в Ялті Олег Зубков назвав звинувачення прокурора Криму Наталії Поклонської безпідставними.