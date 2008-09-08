Американці тренували грузинський спецназ за хорватською програмою
Війна завадила закінчити курс
Військові США проводили тренування 80 грузинських спецназівців за декілька місяців до того, як Грузія напала на Південну Осетію, пише британська газета Financial Times.
Видання посилається на одержані ексклюзивні документи і інтерв`ю з американськими військовими. Стало відомо, що тренування здійснювали досвідчені американські солдати і два військові інструктори.
Команда з 15 осіб проводила навчання на грузинській базі спеціальних підрозділів біля Тбілісі. Навчання проводилося за програмою США, яка в 1995 році була випробувана в Хорватії в рамках операції хорватських збройних сил із захоплення району Країни.
Перша частина тренувального курсу проходила з початку року, друга 70-денна частина повинна була початися 11 серпня . Американські військові інструктори прибули до Грузії 3 серпня, за кілька днів до ескалації конфлікту.
Інформація про втручання Пентагону підкидає хмизу у вогонь недавніх звинувачень прем`єр-міністра Росії Володимира Путіна, який вважає, що США "диригували" війною на Кавказі, зазначає газета.