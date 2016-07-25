У Росії придушили масовий бунт ув'язнених у колонії

Як повідомляє прес-служба управління Федеральної служби виконання покарань по Республіці Хакасія, 24 липня о 22:30 з виправної колонії №35 надійшла інформація, що група засуджених чинила непокору законним вимогам адміністрації установи. Більше 100 людей забарикадувалися в спальному приміщенні загону №5.

Особовий склад УФСВП в Хакасії був піднятий по тривозі. В ході шестигодинних переговорів зі злочинцями їм пропонувалися різні варіанти вирішення ситуації, засудженим гарантувалося повне дотримання їх прав і законних інтересів.

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"Однак, ці засуджені навідріз відмовилися від усіх запропонованих варіантів, вимагаючи суттєве послаблення режиму утримання, що є протизаконним. З метою недопущення дестабілізації обстановки у виправних установах Республіки Хакасія, а також припинення дій по дезорганізації ВУ, керівництвом УФСВП, в повній відповідності з законом, було прийнято рішення про проведення силової операції", - сказано в повідомленні.

О 5:30 працівники зведеного загону УФСВП Росії по Республіці Хакасія провели спецоперацію зі знешкодження злочинців.

"Спецоперацію проведено без втрат, професійно і швидко, в результаті чого о 5 годині 50 хвилин злочинці затримані і ізольовані. Постраждалих немає", - заявляють в місцевому управлінні ФСВП РФ.

Проводяться оперативно-слідчі заходи. За твердженням відомства, ситуація в колонії стабільна, контрольована, робота ведеться в штатному режимі.