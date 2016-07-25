ООН: в цьому році в Афганістані скоєно рекордну кількість нападів на мирних жителів

Про це заявила місія ООН в країні, передає Бі-бі-сі. З початку року в Афганістані 5166 цивільних осіб було вбито або поранено - це найвищий показник з початку підрахунків у 2009 році.

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Всього в цьому році загинули близько 1,6 тис. чоловік, а поранення отримали 3,5 тис. порівняно з першим півріччям 2015 року кількість постраждалих цивільних осіб зросла на 4%.

Крім того, за перші півроку постраждали півтори тисячі тисячі дітей, з яких 388 загинули. Число жертв серед дітей в 2016 році також виявилося найбільшим за час спостережень.

В цілому, за підрахунками ООН, з 1 січня 2009 року по 30 червня 2016 року в країні постраждали майже 64 тис. осіб, з яких майже 23 тис. загинули, а близько 41 тис. отримали поранення.

Згідно зі звітом ООН, всі ці люди були вбиті при мирних видах діяльності - молитвою, роботою, навчанням або навіть під час перебування в лікарнях.

Вони стали жертвами зіткнень між урядом і воюючими з ними силами. 60% з постраждалих стали жертвами антиурядових сил, повідомляє ООН. Проте число жертв урядових військ також зростає.

В Афганістані регулярно стаються вибухи та напади на цивільних. Останній великий напад стався в цю суботу. Смертник підірвав себе на акції протесту шиїтів-хазарейці в Кабулі. Жертвами вибуху стали понад 80 осіб, а 230 осіб отримали поранення. Відповідальність за напад взяло на себе угруповання "Ісламська держава".