Як сьогодні виглядає покинута радянська ракетно-ядерна база в Латвії (фоторепортаж)

Останній гвардійський ракетний полк був знятий з бойового чергування на цій базі та передислокований на територію Росії в 1993 році. З тих пір база не використовується за призначенням.

Тепер на території бази проводять екскурсії. Потрапити сюди можна тільки в супроводі гіда, одним з яких є і колишній офіцер радянської армії Володимир Проценко.

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Особливою увагою відвідувачів тут користується величезна голова Володимира Леніна без тулуба.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці минулого року столична влада оголосила, що у Києві з'явиться музей радянської окупації просто неба