Як сьогодні виглядає покинута радянська ракетно-ядерна база в Латвії (фоторепортаж)
18:32, 25 липня 2016Світ
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Фотокореспонденти Reuters показали, як сьогодні виглядає покинута радянська ракетно-ядерна база в Зелтіні (Латвія).
REUTERS
Останній гвардійський ракетний полк був знятий з бойового чергування на цій базі та передислокований на територію Росії в 1993 році. З тих пір база не використовується за призначенням.
Тепер на території бази проводять екскурсії. Потрапити сюди можна тільки в супроводі гіда, одним з яких є і колишній офіцер радянської армії Володимир Проценко.
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Особливою увагою відвідувачів тут користується величезна голова Володимира Леніна без тулуба.
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