У телефоні баварського смертника знайшли присягу "Ісламській державі"

Як повідомив міністр внутрішніх справ Баварії Йоахім Херманн, на відео чоловік говорить про відплату, а також загрожує завдати удару по німцях "в ім'я Аллаха" за те, що ті, на його думку, вбивають мусульман, передає Російська служба Бі-бі-сі.

На комп'ютері підозрюваного знайдені також відеоматеріали з зображенням сцен насильства, як сказано в повідомленні слідчих органів, "ісламістської спрямованості і салафістського змісту", а також матеріали з виготовлення вибухових пристроїв.

Поліція вважає, що він самостійно виготовив бомбу, в результаті вибуху якої 15 людей отримали поранення, в тому числі четверо - важкі, а сам підривник загинув. Вибух стався в неділю пізно ввечері біля одного з барів міста.

Читайте такожНімецька поліція: серед біженців знаходяться понад 400 потенційних терористів

Глава МВС Німеччини Томас де Мезьєр повідомив на прес-конференції в Берліні, що "підривник з Ансбаха", ім'я якого не називається, двічі намагався покінчити з собою і лікувався у психіатричній клініці.

Також повідомлялося, що раніше чоловік отримав дві постанови про видворення. Влада збиралися депортувати його до Болгарії, де він вперше зареєструвався в якості біженця, повідомив представник МВС Баварії Тобіас Платі.

Як повідомляв УНІАН, у Німеччині за останній тиждень сталися кілька атак.

24 липня прохач притулку із Сирії за допомогою мачете вбив жінку і поранив двох інших людей в південно-західній частині міста Ройтлінген, перш ніж був затриманий поліцією.

22 липня 18-річний німець іранського походження застрелив дев'ять осіб в Мюнхені.

18 липня 17-річний шукач притулку з Пакистану поранив у поїзді п'ять чоловік, використовуючи сокиру і ніж.