США випустять останнього російського в’язня Гуантанамо

Равіль Мінгазов є останнім з дев’яти росіян, утримуваних у цій в’язниці, повідомляє радіо "Свобода".

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Свого часу 48-річний Мінгазов був звинувачений в участі на боці талібів у збройному конфлікті в Афганістані. У Пентагоні також вважають, що цей чоловік має зв’язки з ісламістською групою в Узбекистані, яка пов’язана з "Аль-Каїдою".

Уряд Росії критикував ув’язнення Мінгазова й вимагав його повернення на батьківщину. Але в Пентагоні стверджують що цей етнічний татарин не хоче повертатися до Росії, оскільки побоюється, що може зазнати кримінального переслідування. Мінгазов заявляв представникам США, що залишив Росію через переслідування мусульман у цій країні.