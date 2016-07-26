Відбір в колегію присяжних у справі про вбивство Нємцова розпочнеться 24 серпня

Про це Бі-бі-сі повідомила прес-секретар суду Ірина Жирнова. На попередніх слуханнях, що проходили 25 і 26 липня, суд задовольнив клопотання захисту обвинувачених, які просили розглянути справу з участю присяжних засідателів.

Читайте такожСправу про вбивство Нємцова розгляне колегія присяжних

Крім того, представникам потерпілих було відмовлено у поверненні справи до прокуратури для перекваліфікації зі статті "вбивство" на статтю "замах на державного чи громадського діяча".

У ході слухань захисту одного з обвинувачених Темирлану Ескерханову було відмовлено в наданні перекладача з російської на чеченську мову.

У справі про вбивство Нємцова крім Ескерханова проходять Заур Дадаєв, Хамзат Бахаєв, Анзор Губашев і Шадід Губашев. Вони не визнають себе винними, хоча раніше деякі з них давали свідчення.

Як повідомляв УНІАН, опозиційний політик Борис Нємцов був убитий 27 лютого 2015 року на Великому Москворецькому мосту в Москві.

Слідство називає замовником справи Руслана Мухутдінова, який запропонував виконавцям не менше 15 млн руб. ЗМІ вважають його особистим водієм заступника командира батальйону "Північ" Руслана Геремеєва.

Адвокати сім'ї Нємцова не вірять, що Мухутдінов є замовником вбивства. Вони вимагали допитати главу Чечні Рамзана Кадирова та інших чеченських чиновників, у тому числі Геремеєва. Останній перебуває в статусі свідка у цій справі.