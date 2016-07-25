У московському суді починається процес у справі про вбивство Нємцова

Перед судом постануть Заур Дадаєв, Анзор і Шадід Губашевы, Темирлан Ескерханов і Хамзат Бахаєв, повідомляє Росбалт. В залежності від ролі і міри участі вони звинувачуються в скоєнні злочинів за п. п. "ж, з" ч. 2 ст. 105 і ч. 3 ст. 222 Кримінального кодексу РФ ("вбивство, вчинене організованою групою, за наймом"; "незаконні придбання, передача, зберігання, перевезення і носіння вогнепальної зброї і боєприпасів, вчинені організованою групою").

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Сьогоднішнє засідання, яке почнеться об 11 годині, буде проходити в закритому режимі. Очікується, що обвинувачені підтвердять свій намір просити про суд присяжних.

Як повідомляв УНІАН, Бориса Нємцова застрелили в ніч на 28 лютого 2015 року в центрі Москви.

У справі про вбивствобули арештовані Заур Дадаєв, якого слідство вважає безпосереднім виконавцем злочину, а також Хамзат Бахаєв, Анзор і Шадід Губашеві і Тамерлан Ескерханов, звинувачені у причетності до скоєння злочину.