Олланд назвав захоплення заручників в церкві терактом

"Це огидний терористичний акт", - сказав він, додавши, що нападники говорили про свій зв'язок з терористичним угрупуванням "Ісламська держава", передає kommersant.ru. «"Ісламська держава" оголосила Франції війну. І ми повинні тепер вести цю війну проти ІД з дотриманням усіх існуючих законів",- сказав Франсуа Олланд.

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Як повідомляє видання, при спробі затримання терористи кричали "Аллах акбар", поліція відкрила вогонь і вбила обох.

Як повідомляв УНІАН,у церкві міста Сент-Етьєн-дю-Рувре двоє невідомих, озброєних ножами, захопили п'ять заручників. Одна черниця зуміла втекти з церкви і повідомила про те, що відбувається в поліцію. На даний момент, вже звільнені заручники. Один заручник загинув (84-річний священик), ще один важко поранений.