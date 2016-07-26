Прем'єр Франції: вбивці священика "поранили всіх католиків"

Міністр назвав напад варварським, але пообіцяв, що воно тільки згуртує націю, передає Російська служба Бі-бі-сі.

"Поранена вся Франція і всі католики", - написав він у Twitter.

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Про захоплення церкви в Нормандії стало відомо у вівторок вдень. Повідомлялося, що двоє чоловіків, озброєних ножами, проникли в неї з чорного ходу і взяли в заручники від чотирьох до шести осіб.

Незабаром поліція повідомила, що обох нападників убито. За даними ЗМІ, їх застрелили при спробі покинути будівлю. До цього моменту вони встигли вбити священика і тяжко поранити ще одного заручника.

Розслідуванням інциденту займається відділ з протидії тероризму.

За останній час у Франції сталися відразу кілька великих нападів на мирних жителів. Зокрема, 14 липня водій вантажівки навмисно в'їхав у натовп людей на набережній в Ніцці. Тоді загинули 84 людини. Водія застрелила поліція.