Прем'єр Франції: вбивці священика "поранили всіх католиків"
Прем'єр-міністр Франції Мануель Вальс заявив, що люди, які напали на церкву в місті Сент-Етьєн-дю-Рувре в Нормандії, своїми діями "поранили всіх католиків".
Міністр назвав напад варварським, але пообіцяв, що воно тільки згуртує націю, передає Російська служба Бі-бі-сі.
"Поранена вся Франція і всі католики", - написав він у Twitter.
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Про захоплення церкви в Нормандії стало відомо у вівторок вдень. Повідомлялося, що двоє чоловіків, озброєних ножами, проникли в неї з чорного ходу і взяли в заручники від чотирьох до шести осіб.
Незабаром поліція повідомила, що обох нападників убито. За даними ЗМІ, їх застрелили при спробі покинути будівлю. До цього моменту вони встигли вбити священика і тяжко поранити ще одного заручника.
Розслідуванням інциденту займається відділ з протидії тероризму.
За останній час у Франції сталися відразу кілька великих нападів на мирних жителів. Зокрема, 14 липня водій вантажівки навмисно в'їхав у натовп людей на набережній в Ніцці. Тоді загинули 84 людини. Водія застрелила поліція.