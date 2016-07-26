Двох підозрюваних у причетності до теракту в Ніцці помістили під варту
11:11, 26 липня 2016Світ
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В рамках розслідування за фактом вибуху у Ніцці, дві людини були взяті під варту.
REUTERS
Про це повідомило джерело Le Figaro, близьке до слідства.
"Вони були взяті під варту в той час як дослідники намагаються визначити, чи отримував туніський терорист Мохамед Лахуайедж-Бухлель матеріально-технічне забезпечення", - повідомило джерело.
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Нагадаємо, чоловікові, який в'їхав у натовп на вантажівці під час святкування Дня взяття Бастилії в Ніцці і вбив 84 людини і поранив більше сотні, допомагали спланувати напад, сказав прокурор Парижа Франсуа Молен.
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