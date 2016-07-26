Очевидиця про напад на церкву у Франції: бойовики знімали вбивство на відео

Сестра Даніель була серед п'яти заручників, захоплених бойовиками ІД у церкві Сент-Етьєн-дю-Рувре біля міста Руан. Напад стався під час ранкової служби. Монахиня розповіла про те, що відбувалося після того, як бойовики захопили будівлю.

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"Всі кричали: "Зупиніться, ви не розумієте, що робите". Вони поставили його (священика Жака Хамеля - УНІАН) на коліна, він намагався захиститися, і тоді почалося жахливе", - розповіла вона The Guardian.

За словами монахині, бойовики знімали на камеру той момент, коли перерізали горло отцеві Хамелю, і, ймовірно, проповідували арабською. Жінка вибігла з церкви непоміченою.

"Вони не помітили мене, вони були зайняті своїми ножами і зйомками відео зі зверненням біля вівтаря. Це було жахливо", - розповіла вона французькому каналу BFMTV.

Як повідомляв УНІАН, поліція знешкодила двох злочинців, які захопили заручників в церкві поруч з французьким містом Руан. Було відомо про одного загиблого заручника - священика. Пізніше відповідальність за подію узяло на себе угруповання "Ісламська держава."

Франція знаходиться в стані підвищеної готовності після нападу в Ніцці, в якому загинули понад 80 осіб. Президент Франсуа Олланд і міністр внутрішніх справ Бернар Казнєв приїхали у Сент-Етьєн-дю-Рувре.