Екс-глава ЦРУ про Путіна: він майстерно грає, навіть маючи погані карти на руках
Новий американський президент, який обійме посаду у січні наступного року, повинен зайняти "жорсткішу лінію" щодо Росії, оскільки статус-кво, на його думку, "є неприйнятним".
Про це заявив колишній міністр оборони США та екс-директор ЦРУ Роберт Гейтс, передає "Голос Америки".
"Думаю, новий президент повинен буде зайняти жорсткішу лінію щодо Росії, ніж проводилася останнім часом", – сказав він в інтерв’ю CBS News.
"Дозволяти, щоб відносини і далі погіршувалися, або терпіти все, що хоче робити президент Росії Володимир Путін – неприйнятні альтернативи, – додав він. – Тому вважаю, що новий президент повинен зробити спроби вивести ці відносини на інші позиції".
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Колишній міністр оборони попередив, що США можуть стати свідками більш конфронтаційного підходу Росії в Балтійському морі та агресивнішого патрулювання російських військових кораблів у Середземному морі.
Він також висловив стурбованість щодо таких інцидентів, як обльоти американських кораблів.
"Для мене це одна з тих сфер, де новий президент повинен провести межу і сказати, що більше вони не повинні робити такого з нашими кораблями і літаками", – сказав він.
"Все повинно початися з того, що Путін повинен зрозуміти, що терпінню приходить кінець, що ми не збираємося миритися з його втручаннями, і вони спричинять наслідки", – додав екс-глава ЦРУ.
Гейтс визнав, що "Путін виразно робить нову заявку на роль Росії у світі". На його думку, Путін – один з тих лідерів, які продовжують наступ, поки не зустрічають значного опору.
"Це людина, яка дуже добре прораховує ситуацію і дуже майстерно грає, навіть маючи погані карти на руках", – сказав він.