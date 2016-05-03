У Пентагоні прокоментували маневри російських літаків над Балтійським морем

Про це заявив глава Пентагону Ештон Картер, передає РБК з посиланням на сайт американського військового відомства.

"Це непрофесійно і це небезпечно, тому що наші сили і сили наших партнерів мають невід'ємне право на самооборону, тому ця непрофесійна за своєю природою поведінка створює небезпечну ситуацію", — сказав він.

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Картер додав, що подібна поведінка Росії у військовій сфері відокремлює її від Європи і США. Він також висловив упевненість, що в довгостроковій перспективі для російського народу кращим варіантом є інтеграція в інший світ. "Ось чому ми процвітаємо. Ось чому ми досягаємо успіхів. Відділення себе від інших не дозволяє досягти цього", — наголосив глава Міноборони США.

Раніше американські військові повідомили, що російський винищувач Су-27 у міжнародному повітряному просторі над Балтійським морем провів небезпечний маневр лише за 30 м від американського літака-розвідника.

Це другий випадок в Балтійському морі протягом квітня, коли США звинувачують російських військових в агресивній поведінці.

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У першій половині квітня винищувачі Су-24 пролетіли, за твердженням Пентагона, в небезпечній близькості від есмінця "Дональд Кук". Американські військові тоді попередили, що такі маневри "можуть без будь-якої на те необхідності посилити напруженість між країнами і призвести до прорахунку або інциденту, наслідком якого будуть серйозні поранення або загибель людей".

У свою чергу, російська сторона наполягала на тому, що проліт літаків над кораблем був безпечним.