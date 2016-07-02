Путін попередив про реакцію РФ у відповідь у разі вступу Фінляндії до НАТО

У разі вступу Фінляндії до НАТО ситуація зміниться, дав зрозуміти президент Росії Володимир Путін на прес-конференції з президентом Фінляндії Саулі Нііністе, передає РБК.

«Уявіть собі, що Фінляндія вступить в НАТО. Це означає, що фінські війська перестануть бути суверенними. Вони стануть частиною військової інфраструктури НАТО, яка опиниться на кордонах Російської Федерації. Як ви думаєте, ми далі так і будемо діяти? На півтори тисячі відвели війська і так і залишимо?» — заявив Путін.

За словами Путіна, Росія дорожить нейтральним статусом Фінляндії, але з повагою поставиться до будь-якого вибору фінського народу.

«Перефразовуючи вислів одного з моїх фінських друзів, міг би сказати, що організація НАТО, напевно, із задоволенням би воювала з Росією до останнього фінського солдата. Вам це потрібно? Нам ні. Ми не хочемо. Але ви самі вирішуйте, що вам потрібно», — сказав Путін.

Раніше УНІАН повідомляв, що 1 липня у фінському місті Наанталі демонстранти влаштували зустріч російському президенту Володимиру Путіну, який прибув з візитом до Фінляндії, із "закривавленими" транспарантами з написами "Путін-вбивця", "Путін-ху*ло" і прапорами України і Сирії.