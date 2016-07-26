ЄС змінив графік ротації головування країн-членів до 2030 року через Великобританію

Відповідне рішення ухвалене Радою ЄС у вівторок в Брюсселі, повідомляє власний кореспондент УНІАН.

"Після рішення Великобританії відмовитися від головування в Раді у другій половині 2017 року, Рада вирішила висунути шестимісячний порядок головування, починаючи з 1 липня 2017 року. Рада також вирішила додати Хорватію, яка на час цього рішення ще не є державою-членом, на період січень-червень 2020 року", - йдеться в рішенні.

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Новий графік ротацій виглядає наступним чином: Мальта - січень-червень 2017, Естонія - липень-грудень 2017, Болгарія - січень-червень 2018, Австрія - липень-грудень 2018, Румунія - січень-червень 2019, Фінляндія - липень-грудень 2019, Хорватія - січень-червень 2020, Німеччина - липень-грудень 2020, Португалія - січень-червень 2021, Словенія - липень-грудень 2021, Франція - січень-червень 2022, Чехія - липень-грудень 2022, Швеція - січень-червень 2023, Іспанія - липень-грудень 2023, Бельгія - січень-червень 2024, Угорщина - липень-грудень 2024, Польща - січень-червень 2025, Данія - липень-грудень 2025, Кіпр - січень-червень 2026, Ірландія - липень-грудень 2026, Литва - січень-червень 2027, Греція - липень-грудень 2027, Італія - січень-червень 2028, Латвія - липень-грудень 2028, Люксембург - січень-червень 2029, Нідерланди - липень-грудень 2029, Словаччина - січень-червень 2020, Мальта - липень-грудень 2030.