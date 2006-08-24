Ізраїль захопив лідера палестинського відділення ”Хамас”

Як передає РБК , ізраїльські солдати за підтримки танків і вертольотів увійшли на південь сектора Газа і зайняли бойові позиції. За даними палестинських властей, в перестрілці були убиті двоє бойовиків.

Ізраїльтянам вдалося заарештувати Юніса Абу ДАКУ - місцевого лідера угруповання "Хамас". Військові підтвердили факт проведення операції.

Прес-служба армії підтверджує факт проведення операції, проте подробиці не розкриває.

Цієї ночі ізраїльські військові здійснили ще декілька рейдів на Західному березі річки Йордан. В результаті заарештовані 24 палестинці, підозрювані в причетності до терористичної діяльності.