Джемілєв у листі Ердогану засудив спробу військового перевороту в Туреччині

У ньому він засудив спробу військового перевороту в Туреччині, передає Анадолу.

"Упевнений, що турецький народ і керівництво країни винесуть злочинцям необхідне покарання і вживатимуть заходів щодо якнайшвидшої нормалізації ситуації", - йдеться у посланні.

"У ніч на 15 липня ми з тривогою і сумом спостерігали за спробою державного перевороту проти волі турецького народу. З іншого боку, ми з надзвичайною гордістю і захопленням стежили за зусиллями турецького народу, який в ім'я захисту свободи і держави вийшов на вулиці і ціною власних життів виступив проти танків і зброї", - зазначено в листі.

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Джемілєв наголосив, що крымскотарский народ завжди з президентом Туреччини й турецьким народом.

Як повідомляв УНІАН, спроба військового перевороту в Туреччині в ніч на 16 липня завершилася провалом. Вже на наступний день почалися масові затримання й арешти. Щонайменше 45 тис. осіб були затримані, звільнені або відсторонені від роботи. Серед звільнених, крім військових і поліцейських, виявилися вчителі, декани університетів і журналісти.

Після невдалої спроби перевороту в Туреччині на три місяці ввели режим надзвичайного стану, а також призупинили дію Європейської конвенції про права людини.