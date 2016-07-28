Обама і Меркель обговорили виконання "Мінська-2"
06:26, 28 липня 2016Світ
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Президент США Барак Обама провів телефонну розмову з канцлером Німеччини Ангелою Меркель.
REUTERS
Про це повідомила прес-служба Білого дому.
Повідомляється, що Обама від імені американського народу висловив співчуття у зв'язку з серією масових вбивств, які сталися останнім часом у Німеччині. Також пообіцяв повне сприяння США у розслідуванні цих інцидентів.
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Обама і Меркель також обговорили ситуацію в Україні та наголосили на важливості зниження рівня насильства на Донбасі, а також повної імплементації Мінських угод.
Нагадаємо, в Держдепі США заявили, що посилення військової присутності РФ в окупованому Криму є неприйнятним.
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