Обама і Меркель обговорили виконання "Мінська-2"

Про це повідомила прес-служба Білого дому.

Повідомляється, що Обама від імені американського народу висловив співчуття у зв'язку з серією масових вбивств, які сталися останнім часом у Німеччині. Також пообіцяв повне сприяння США у розслідуванні цих інцидентів.

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Обама і Меркель також обговорили ситуацію в Україні та наголосили на важливості зниження рівня насильства на Донбасі, а також повної імплементації Мінських угод.

Нагадаємо, в Держдепі США заявили, що посилення військової присутності РФ в окупованому Криму є неприйнятним.