У Росії закликали керівництво Сирії амністувати бойовиків, які "не заплямували себе в кривавих злочинах"

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав сьогодні на нараді в Міноборони.

«Щоб уникнути марних жертв серед бойовиків, які ще не склали зброї і не заплямували себе у кривавих злочинах, звертаємося до керівництва Сирійської Арабської Республіки гарантувати для них амністію і помилування», - сказав Шойгу.

Він повідомив, що Росія спільно з урядом Сирії починає масштабну гуманітарну операцію в Алеппо. За словами міністра, для виходу з міста будуть створені три коридори для мирних жителів і один - для бойовиків, які побажали скласти зброю.

Він запевнив, що цей крок зроблено «виключно з метою гарантування безпеки жителів Алеппо».

Шойгу доручив за допомогою листівок, повідомлень на телефони і гучномовців інформувати населення Алеппо про маршрути виходу з міста.

«Ми не раз закликали протиборствуючі сторони до примирення, але щоразу бойовики порушували режим тиші, обстрілювали населені пункти, атакували позиції урядових військ. У результаті в місті Алеппо і його передмістях склалася складна гуманітарна ситуація», - сказав Шойгу.

За його словами, необхідно «згідно з дорученням президента Російської Федерації сьогодні спільно з сирійським урядом приступити до проведення масштабної гуманітарної операції з надання допомоги мирному населенню міста Алеппо».

Шойгу доручив організувати доставку повітрям продовольства і предметів першої необхідності для жителів Алеппо.

Читайте такожАвіація Асада і Путіна завдала удару по Алеппо: загинули 19 мирних жителів, серед них - діти і жінки

"Для мирних жителів, блокованих бойовиками, організувати десантування з повітря продовольства, медикаментів і предметів першої необхідності. Особливу увагу звернути на доставку предметів догляду за дітьми, тяжкохворими і предметів особистої гігієни", - сказав Шойгу.

Міністр оборони РФ зазначив, що Росія, як і раніше, сподівається отримати від американських колег координати районів, де розташовані формування Сирійської вільної армії й загони помірної опозиції.

«Хотілося б також зрозуміти, як виглядають загони помірної опозиції, скільки у таких загонів має бути танків, реактивних систем залпового вогню, мінометів артилерії, автоматів та інших помірних засобів озброєння. Також отримати інформацію про конкретні маршрути виходу з міста цих загонів», - сказав Шойгу.