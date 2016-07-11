В Алеппо поновились бої між повстанцями і військами режиму Асада

Про це повідомляє Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини, передає українська редакція "Німецької хвилі". За даними Центру, сирійська авіація бомбардувала підконтрольні силам опозиції території у місті та на північ від нього. Опозиція випустила понад 300 снарядів по західній, контрольованій урядом частині міста у відповідь на просування військ Асада та захопленням ними стратегічно важливої дороги.

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Державні ЗМІ Сирії пишуть про вісім загиблих, десятки поранених та зруйновані будівлі. Пов'язаний з "Аль-Каїдою" екстремістський "Фронт аль-Нусра" заявив, що також веде наступ у цій зоні та бореться із урядовими військами біля міського ринку. Озброєні групи "Вільної сирійської армії" заявили, що саме вони зараз контролюють повстанську частину міста. Радник об'єднання Осама Абу Зейд визнав, що в Алеппо "йде операція", проте не став коментувати від імені груп, натомість дистанціював їх від заяв і дії "аль-Нусри".