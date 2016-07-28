"Це була нелегка місія": у Кремлі оцінили роботу Зурабова в Україні

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це журналістам у Москві сказав прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.

«Ми очікуємо, що найближчим часом буде призначено нового посла Росії в Україні», - сказав Пєсков, відповідаючи на запитання, чи планує президент РФ призначити нового посла в Україні, чи в цьому питанні буде взято паузу.

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Він підкреслив, щойно будуть виконані дипломатичні процедури і підписаний указ, прес-служба Путіна проінформує про це відповідним чином

Відповідаючи на запитання, з чим пов'язане звільнення Зурабова, Пєсков сказав: «Михайло Зурабов трохи менш як сім років очолює російське дипломатичне представництво в Києві – це достатньо великий термін для посла».

Пєсков зазначив, що Зурабов тривалий час обіймав цю посаду, і він дійсно висловлював побажання залишити її.

«Безумовно, його робота дуже високо оцінена в Кремлі, в тому числі президентом. На період його роботи припали нелегкі й безпрецедентні події в Україні, і з точки зору наших двосторонніх відносин, звичайно, це була дуже нелегка місія», - підкреслив він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 28 липня, президент РФ Володимир Путін своїм указом звільнив Зурабова від обов'язків посла Росії в Україні.

Зурабов був призначений послом РФ в Україні в серпні 2009 року.

Тимчасовим повіреним у справах Росії в Україні призначено Сергія Торопова.