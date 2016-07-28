Провал путчу в Туреччині: Держдеп очікує від Анкари роз'яснень щодо закриття низки ЗМІ

США серйозно стурбовані закриттям низки ЗМІ в Туреччині після спроби путчу.

Про це повідомляє Reuters. Читайте такожПровал путчу в Туреччині: заарештовано генералів з місії НАТО За словами представника Держдепу Джона Кірбі, США очікують роз'яснень щодо дії турецької влади. Євросоюз також розкритикував Туреччину через переслідування ЗМІ після спроби перевороту. Раніше влада Туреччини заявила про закриття понад 130 ЗМІ.

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