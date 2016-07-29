Президент Венесуели назвав гру Pokemon Go проблемою, що вимагає публічного обговорення
06:10, 29 липня 2016Світ
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Президент Венесуели Ніколас Мадуро висловився проти гри Pokemon Go.
REUTERS
Про це повідомляє "Газета.Ru" з посиланням на CNN Espanol.
За його словами, гра нібито провокує насильство.
У своїй телепрограмі «В контакті з Мадуро» він заявив, що Pokemon Go створює «віртуальну реальність, пов'язану зі зброєю, насильством, смертю».
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Мадуро висловив стурбованість поширенням ігри і закликав відкрито обговорити цю проблему.
У Латинській Америці мобільна гра в даний час не вийшла, але наголошується, що скоро гра офіційно повинна вийти і в країнах цього регіону.
Pokemon Go поставила рекорд в AppStore, так як за перший тиждень гру скачували частіше, ніж будь-який інший додаток.
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