Президент Венесуели назвав гру Pokemon Go проблемою, що вимагає публічного обговорення

Про це повідомляє "Газета.Ru" з посиланням на CNN Espanol.

За його словами, гра нібито провокує насильство.

У своїй телепрограмі «В контакті з Мадуро» він заявив, що Pokemon Go створює «віртуальну реальність, пов'язану зі зброєю, насильством, смертю».

Читайте такожТворців Pokemon Go попросили не пускати покемонів на АЕС Фукусіму

Мадуро висловив стурбованість поширенням ігри і закликав відкрито обговорити цю проблему.

У Латинській Америці мобільна гра в даний час не вийшла, але наголошується, що скоро гра офіційно повинна вийти і в країнах цього регіону.

Pokemon Go поставила рекорд в AppStore, так як за перший тиждень гру скачували частіше, ніж будь-який інший додаток.