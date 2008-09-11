Франція відмовилася видати Грузії Окруашвілі

Опального екс-міністра оборони Грузії, Іраклія Окруашвілі не видадуть грузинський владі. Апеляційний суд Парижа відхилив прохання Тбілісі про екстрадицію.

На батьківщині Окруашвілі звинувачують у хабарництві, відмиванні грошей, перевищенні службових повноважень та посадовому недбальстві.

Справу порушили рік тому. Екс-міністр виїхав із Грузії до Німеччини на лікування, і не повернувся. А згодом - попросив політичного притулку у Франції.

Навесні цього року Окруашвілі ухвалили заочний вирок - 11 років ув`язнення. Колишній соратник Михайла Саакашвілі останні роки жорстко критикує чинну грузинську владу. Проте під час кавказького конфлікту просився особисто в президента піти добровольцем до армії, щоб воювати з росіянами.

5 канал