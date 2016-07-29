Генерал армії США відкинув звинувачення Ердогана в причетності до спроби путчу

"Будь-які повідомлення про те, що я був якимось чином причетний до недавньої спроби перевороту в Туреччині, викликають жаль і є абсолютною неправдою", - заявив генерал, передає Російська служба Бі-бі-сі.

У п'ятницю президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган заявив, що США недостатньо рішуче засуджують спробу державного перевороту в Туреччині 15 липня. Вотела, який критикував влаштовану Ердоганом "чистку рядів" у турецькій армії, турецький президент звинуватив у тому, що він зайняв бік заколотників.

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"Один з них - генерал чи адмірал, який, на жаль, займає в США важливий пост, каже: "Я бачу і чую, що серед затриманих є ті, з ким ми контактуємо у вищих командних ешелонах". Він так і каже - без сорому! Хто ти такий, щоб вирішувати такі речі? Хто ти такий? По-перше, знай своє місце, знай, що ти собою уявляєш", - заявив Ердоган, говорячи про Вотела.

"Замість того, щоб встати і подякувати цій країні, яка в дусі демократії придушила повстання, ти встаєш на бік тих, хто його організував. Крім того, головний організатор все одно знаходиться в твоїй країні. Тобі ніколи не переконати народ мій у зворотному", - сказав президент Туреччини.

Турецька влада звинувачує в організації перевороту Фетхуллу Гюлена, який живе у США. Ердоган вимагає у США видати Гюлена, але той заперечує свою причетність до заколоту. 19 липня Туреччина направила до США документи для екстрадиції Гюлена. Держсекретар США Джон Керрі раніше заявляв, що насамперед Туреччина повинна довести його провину.