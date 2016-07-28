У Туреччині вважають, що прихильники Гюлена можуть спробувати вчинити переворот у Киргизії

Про це він заявив в інтерв'ю CNN Turk, повідомляє азербайджанське агентство trend.az.

За словами Чавушоглу, якщо в Киргизії відбудеться державний переворот, за ним буде стояти рух Гюлена. Глава МЗС додав, що Туреччина докладе всіх зусиль, аби проти прихильників Гюлена почали боротися і інші держави.

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Раніше турецький мусульманський проповідник Фетхуллах Гюлен, якого влада називає натхненником перевороту, засудив дії заколотників. Він підкреслив, що ті послідовники його руху, які підтримали військовий переворот, "однозначно зрадили своїм ідеалам".

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 16 липня в Туреччині була здійснена спроба державного перевороту. В країні запровадили воєнний стан і комендантську годину. Під час сутичок загинули понад 260 людей. Згодом прем'єр-міністр країни Біналі Йилдирим заявив, що служба безпеки Туреччини взяла ситуацію під контроль.

Турецька влада звинуватила мусульманського проповідника Мухаммеда Фетхуллаха Гюлена, який протягом багатьох років живе в США, і його послідовників в організації спроби державного перевороту. Сам Гюлен категорично відкидає звинувачення і висловлює підозри, що спроба путчу була зрежисована.