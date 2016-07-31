МЗС Туреччини: Питання про повернення смертної кари можуть винести на референдум

Рішення з питання про повернення смертної кари в Туреччині може бути прийнято в ході загального референдуму.

Про це глава турецького МЗС Мевлют Чавушоглу заявив в інтерв'ю Frankfurter Allgemeine Zeitung, передає DW.

"Питання - дуже серйозне", - підкреслив міністр. У зв'язку з цим, за його словами, небажано діяти "під впливом моменту".

За твердженням глави зовнішньополітичного відомства Туреччини, правляча Партія справедливості і розвитку знаходиться під сильним суспільним тиском.

"Ми отримуємо тисячі СМС і повідомлення в Twitter, в яких говориться: "Якщо ви не введете смертну кару, ми більше не будемо голосувати за вашу партію", - зазначив міністр.

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Від також заявив, що ЄС "не має права" повчати Анкару в цьому питанні. "Це не призведе ні до чого хорошого", - резюмував він.

Раніше уряд ФРН застеріг Туреччину від введення смертної кари.

"У Німеччини і Євросоюзу є чітка позиція: ми категорично проти смертної кари", - підкреслив офіційний представник уряду ФРН Штеффен Зайберт.

Він також зазначив, що Анкара підписала протокол до Європейської конвенції про захист прав людини, тим самим повністю відмовившись від цієї міри покарання.