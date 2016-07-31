З'явилися фото й відео блокування доступу на авіабазу США турецькими силовиками

Зазначається, що доступ до військового об'єкт було обмежено, заблоковано всі входи і виходи.

При цьому міністр Туреччини з європейським справах Омар Челік у своєму Twitter стверджує, що на авіабазі відбулася перевірка систем безпеки, а не спроба ще одного перевороту.

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У свою чергу Haber Turk пов'язує блокування бази з візитом Голови комітету начальників штабів ЗС США Джозефа Данфорда, який має намір відвідати Туреччину в неділю, 31 липня. Він планує провести двосторонні зустрічі в Анкарі і відвідати американські війська, які дислокуються на базі Інджирлік.

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 16 липня в Туреччині відбулася спроба військового перевороту. Бунтівники захопили деякі урядові будівлі в Стамбулі і Анкарі, проте пізніше влада країни заявили про придушення путчу. Після цього в країні був введений режим надзвичайного стану.