У Словенії Путіна зустріли плакатами з написом "терорист №1" (фото)

Примітно, що основні словенські ЗМІ, у тому числі провідні словенські телеканали, широко висвітлювали акцію протесту біля Посольства Росії в Любляні, організовану представниками української громади, повідомляє посольство України в Словенії

"Особливий акцент робився на тому, що серед протестуючих, крім українців в Словенії, були також росіяни, білоруси, серби, а також представники української громади, які прибули з Італії", - зазначили у посольстві.

Як повідомляв УНІАН, президент РФ Володимир Путін здійснив 30 липня візит до Словенії, яка є членом Євросоюзу та НАТО, але зберігає дружні відносини з Кремлем. Однак ця країна виконує рішення ЄС щодо санкцій проти РФ, які запроваджено через анексію Криму та роль Кремля у збройному конфлікті на Донбасі.