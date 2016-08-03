Балістичні випробування КНДР: ракета впала у виключній економічній зоні Японії

Північна Корея здійснила запуск двох балістичних ракет у бік Японського моря, заявила влада Південної Кореї. За даними південнокорейських військових, пуски були здійснені з західної провінції Хванхе-Намдо у бік східного узбережжя. Про це повідомляє Російська служба ВВС.

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Одна з ракет дальністю в тисячу кілометрів долетіла до виключної економічної зони Японії і впала в океан у 250 кілометрах на захід від префектури Акіта.

Прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе назвав запуски "обурливим дією", з яким Токіо не має наміру миритися.

"Це серйозна загроза безпеці нашої країни", - заявив Абе. За даними міністерства оборони Японії, ракета впала в море в 250 км від узбережжя Японії.

У держдепартаменті США засудили дії КНДР. За словами представника зовнішньополітичного відомства США, пуски ракет лише зміцнюють міжнародне співтовариство в рішучості відповісти на дії Пхеньяну.

"Ми як і раніше готові співпрацювати з нашими союзниками і партнерами по всьому світу, щоб відповісти на провокації КНДР, а також щоб захистити самих себе, своїх союзників від нападів і провокацій", - заявила офіційний представник відомства Джулія Мейсон.

Як повідомляв УНІАН, 19 липня Північна Корея провела успішний запуск трьох балістичних ракет. Ракети, ймовірно Скад-типу, були запущені з Північної провінції Хванхе і пролетіли від 500 до 600 кілометрів.