США оголосили про готовність першої ескадрильї новітніх винищувачів F-35А до виконання бойових завдань (фото)

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Defense News.

Глава Командування бойових операцій ВПС генерал Герберт Карлайл згідно із законодавством повідомив американському Конгресу, що літаки досягли стану "початкової бойової готовності".

Цей етап означає, що США тепер можуть відправити свою першу групу F-35 з 34-ї винищувальної ескадрильї, розташованої на авіабазі ВПС Хілл, штат Юта, для виконання бойових операціях в будь-якій точці світу.

Щоб досягти "початкової бойової готовності", необхідно як мінімум 12 боєздатних літаків, здатних до глобального розгортання і забезпечення "основний безпосередньої авіаційної підтримки, захисту повітряного простору і знищення ворожих місій ППО".

Також потрібно досить пілотів, обслуговуючого персоналу та обладнання для підтримки підрозділу.

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В майбутні роки ВПС США мають намір прийняти на озброєння 1763 таких літаків, які почали створюватися компанією Lockheed Martin за замовленням Пентагону 15 років тому. При серійному виробництві вартість кожного з них складе приблизно $100 млн.

США мають намір вперше перекинути F-35 в Європу - місцем їх постійної дислокації стане британська база Королівських ВПС в графстві Суффолк.