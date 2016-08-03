В Іспанії влаштований німцями флешмоб прийняли за теракт (відео)

Видання La Vanguardia повідомило, що інцидент стався увечері 2 серпня в популярному серед туристів місті Кастель-Пладжа-де-Аро, передає Газета.ру.

Двоє німців вирішили влаштувати флешмоб і через соцмережі запросили приєднатися усіх охочих.

Озброївшись палицями для селфі, учасники флешмобу, яких набралося понад 200 осіб, стали бігати і кричати. За їх задумом, вони вдавали, ніби переслідують якусь відому людину.

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Однак очевидці прийняли палиці для селфи за зброю, а саму акцію — за напад терористів. Поведінка учасників акції викликала паніку серед відпочиваючих і місцевих жителів. За словами поліції, у цю ніч вони отримали більше сотні дзвінків від переляканих людей.

Іспанське видання повідомляє, що в результаті невдалого жарту були затримані п'ятеро молодих німців, яких звинувачують у порушенні громадського порядку.