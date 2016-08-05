Проповідник Гюлен звинуватив Ердогана в авторитаризмі

Влада Туреччини вважає Гюлена відповідальним за липневу спробу перевороту в країні, передає DW.

"Це загальновідомо, що судова система Туреччини не є незалежною, тому цей ордер є черговим прикладом того, як президент Ердоган рухається до авторитаризму і відходить від демократії", - заявив Гюлен.

Раніше цього дня суд Туреччини видав ордер на його арешт, звинувативши в "організації перевороту 15 липня".

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"Видача ордеру на арешт турецьким судом жодним чином не змінює мого статусу та моїх поглядів", - зауважив Гюлен, який багато років живе у Пенсильванії.

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 16 липня в Туреччині була здійснена спроба державного перевороту. У країні запровадили воєнний стан і комендантську годину. Під час зіткнень загинули понад 260 людей. Згодом прем'єр-міністр країни Біналі Йилдирим заявив, що служба безпеки Туреччини взяла ситуацію під контроль.

Турецька влада звинуватила мусульманського проповідника Мухаммеда Фетхуллаха Гюлена, який протягом багатьох років живе в США, і його послідовників в організації спроби державного перевороту. Сам Гюлен категорично відкидає звинувачення і висловлює підозри, що спроба путчу була зрежисована.