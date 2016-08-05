Путін заявив, що терористів не можна ділити на "добрих" і "поганих"

Як повідомили УНІАН у прес-службі Кремля, про це він сказав в інтерв'ю державному інформаційному агентству "АзерТАдж".

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"Недавні теракти, скоєні в різних регіонах світу, ще раз показують, що протистояти тероризму можна тільки спільно, спираючись на норми і принципи міжнародного права, при координуючої ролі ООН. Тут не повинно бути подвійних стандартів, не можна ділити терористів на "добрих" і "поганих". І, звичайно, неприпустимо і вкрай небезпечно намагатися використовувати терористичні і радикальні, екстремістські угруповання в політичних та геополітичних інтересах", - сказав Путін.

Довідка УНІАН. Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим і почала дестабілізувати обстановку на Донбасі. РФ поставляє терористам "ДНР" і "ЛНР" озброєння і направляє на Донбас найманців і свої регулярні війська. З середини квітня 2014 року в Луганській і Донецькій областях йдуть бойові дії.