У Нью-Йорку заборонили секс-злочинцям грати в Pokemon Go
21:22, 01 серпня 2016Світ
1050 0
В США влада штату Нью-Йорк заборонила людям, які вчинили злочини сексуального характеру і отримали умовно-дострокове звільнення, грати в Pokemon Go.
Указ губернатора торкнеться приблизно 3 тис. вийшли на свободу секс-злочинців / скріншот
Про це оголосив губернатор штату Ендрю Куомо, за словами якого міра направлена на захист тисяч дітей і підлітків, які шукають покемонів в реальному світі за допомогою своїх смартфонів, передає Бі-бі-сі.
Читайте такожІзраїльським військовим заборонили грати в Pokemon Go
Указ губернатора торкнеться приблизно 3 тис. секс-злочинців, які вийшли на свободу.
Їм буде заборонено встановлювати на свої смартфони ігри доповненої реальності і грати в них.
Губернатор також звернувся до компанії Niantic Inc, яка розробила Pokemon Go, з проханням створити комп'ютерну програму, яка автоматично не дозволяла б отримувати доступ до цього додатка тим, хто був визнаний винним у подібних злочинах.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter