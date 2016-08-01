У Нью-Йорку заборонили секс-злочинцям грати в Pokemon Go

21:22, 01 серпня 2016
Світ
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В США влада штату Нью-Йорк заборонила людям, які вчинили злочини сексуального характеру і отримали умовно-дострокове звільнення, грати в Pokemon Go.

покемон / скриншот

Про це оголосив губернатор штату Ендрю Куомо, за словами якого міра направлена на захист тисяч дітей і підлітків, які шукають покемонів в реальному світі за допомогою своїх смартфонів, передає Бі-бі-сі.

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Указ губернатора торкнеться приблизно 3 тис. секс-злочинців, які вийшли на свободу.

Їм буде заборонено встановлювати на свої смартфони ігри доповненої реальності і грати в них.

Губернатор також звернувся до компанії Niantic Inc, яка розробила Pokemon Go, з проханням створити комп'ютерну програму, яка автоматично не дозволяла б отримувати доступ до цього додатка тим, хто був визнаний винним у подібних злочинах.

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