Адвокати Фетхуллаха Гюлена побоюються замаху на його життя

Фетхуллах Гюлен вважається в Туреччині другою за впливовістю людиною після президента Ердогана. Вони були соратниками, коли останній прийшов до влади, однак потім їх шляхи розійшлися, пише Російська служба Бі-Бі-Сі.

Саме Гюлена турецька влада вважає головним натхненником заколоту 15 липня і вимагають у США екстрадиції релігійного діяча.

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Сам опозиціонер заперечує будь-яку причетність до спроби перевороту, в результаті якої загинули понад 270 осіб.

На думку адвокатів Гюлена, шансів на справедливий судовий розгляд у Туреччині у опозиціонера практично немає, з огляду на висловлювання про нього турецької влади.

"Якщо США посадять в літак слабку, майже 80-річну людину, відправлять його туди, де весь турецький уряд говорить про нього огидні речі, це буде шокуючим і нечуваним", - заявив один з його адвокатів.

Як повідомляв УНІАН, мусульманський проповідник Мухаммед Фетхуллах Гюлен розкритикував судову систему Туреччини після того, як турецький суд заочно видав ордер на його арешт.

Нагадаємо, в ніч на 16 липня в Туреччині була здійснена спроба державного перевороту. В країні запровадили воєнний стан і комендантську годину. Під час зіткнень загинули понад 260 людей. Прем'єр-міністр країни Біналі Йилдирим заявив, що служба безпеки Туреччини взяла ситуацію під контроль.

Турецька влада звинуватила мусульманського проповідника Мухаммеда Фетхуллаха Гюлена, який протягом багатьох років живе в США, і його послідовників в організації спроби державного перевороту. Сам Гюлен категорично відкидає звинувачення і висловлює підозри, що спроба путчу була зрежисована.