Північна Корея звинуватила США у підготовці до "упереджувального" ядерного удару - ЗМІ

КНДР звинуватила Америку в плануванні ядерного удару. Ця заява Пхеньяну була оприлюднена після того, як Вашингтон вперше за 10 років повідомив про намір відправити в тихоокеанський регіон стратегічні бомбардувальники B-1В. Про це з посиланням на NDTV пише «РБК».

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Пхеньян звинувачує Вашингтон у тому, що США «все більш яскраво виражають свої наміри «перекинути» КНДР шляхом мобілізації ядерної зброї.

«Такі кроки по зміцненню ядерних сил ще раз вказують на те, що американські імперіалісти готують випереджувальний ядерний удар по КНДР», — цитує телеканал повідомлення північнокорейських ЗМІ.

Бомбардувальники мали бути розгорнуті минулої суботи на військовій базі на острові Гуам і замінити бомбардувальники B-52, випливає із заяв представників ВПС США, зроблених наприкінці липня.

Як відомо, військові КНДР пригрозили "фізичною відповіддю", якщо США і Південна Корея розгорнуть розширену систему ПРО THAAD на Корейському півострові. Вона призначена для перехоплення балістичних і інших ракет на великих висотах.