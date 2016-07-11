КНДР погрожує відповіддю на розширення систему ПРО THAAD на Корейському півострові

Про це повідомляє Українська правда з посиланнямн на Reuters.

"Будуть заходи фізичної реакції з нашого боку, щойно інструмент американського світового панування THAAD з’явиться у Південній Кореї", - заявили військові Північної Кореї.

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"Це непохитна воля нашої армії нанести безжалісний удар у відповідь і перетворити (південь) у море вогню і купку попелу, щойно ми отримаємо наказ", - цитує заяву державне інформаційне агенство КНДР ЦТАК.

США і Південна Корея 15 червня оголосили, що термінал High Altitude Area Defense (THAAD) буде використовуватися у якості захисту від зростаючих можливостей атаки ядерними і балістичними ракетами з боку КНДР. У США запевняють, що система буде працювати виключно для захисту від північнокорейських ядерних і ракетних загроз і не буде спрямована проти інших країн.