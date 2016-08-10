У Данії невідомий на даху центру для біженців загрожує вибухом

Про це повідомляється на сайті поліції.

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"Поліція і рятувальники знаходяться на місці, жителі центру евакуюються, На даний момент невідомо про особу злочинця", - йдеться в повідомленні.

Влада видала заборону на польоти для всіх видів повітряних суден в області, де знаходиться центр для біженців.

Центр евакуйовано.