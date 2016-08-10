У Данії невідомий на даху центру для біженців загрожує вибухом
15:05, 10 серпня 2016Світ
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У Данії чоловік загрожує підірвати себе у центрі для біженців.
Центр евакуйовано / theapricity.com
Про це повідомляється на сайті поліції.
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"Поліція і рятувальники знаходяться на місці, жителі центру евакуюються, На даний момент невідомо про особу злочинця", - йдеться в повідомленні.
Влада видала заборону на польоти для всіх видів повітряних суден в області, де знаходиться центр для біженців.
Центр евакуйовано.
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