Сенат Бразилії висунув звинувачення Русеф в процесі імпічменту

Як повідомляє Радіо Свобода, після дебатів, які затягнулися на 16 годин, сенатори переважною більшістю голосів - 59 проти 21 - висунули президенту в маніпулюванні бюджетними витратами без згоди парламенту з метою приховати реальний стан економіки країни, що, згідно з бразильською Конституцією, є незаконним діянням.

Русеф було тимчасово відсторонено від посади 12 травня. Під час процесу імпічменту, що проходить під головуванням голови Верховного суду країни, сенатори розглянуть звинувачення, висунуті прокуратурою, і винесуть рішення про те, чи винна президент. Експерти говорять про високу ймовірність саме такого рішення.

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Спроби піддати Русеф імпічменту почалися на початку нинішнього року на тлі серйозної економічної кризи, в якій опинилася країна і катастрофічного падіння популярності президента. Деякі члени її адміністрації стали фігурантами справи про корупцію в державній нафтовій компанії Petrobras, найбільшому в Бразилії виробнику нафти.

Прихильники Русеф називають переслідування переворотом, спробою зміщення законно обраного президента країни. Противники стверджують, що її контрпродуктивна економічна політика і нездатність ефективно керувати країною призвели до економічної кризи.

У разі визнання Русеф винною президентом країни стане віце-президент Мішел Темер, що наразі тимчасово виконує обов'язки президента.