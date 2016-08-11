Трамп: Засновником ІДІЛ є Обама (відео)

Як повідомляє New York Times, на мітингу в штаті Флорида він розкритикував Обаму за політику втручання в конфлікти на Близькому Сході.

"ІДІЛ віддає шану президентові Обамі. Він є засновником ІДІЛ. Він - засновник. Він заснував ІДІЛ", - доніс свою думку прихильникам Трамп.

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Він також звинуватив у цьому і свого опонента на майбутніх виборах президента - кандидата від Демократичної партії Хілларі Клінтон.

"Я б сказав, що співзасновником є крива Хілларі Клінтон. Співзасновник - крива Хілларі Клінтон!", - підкреслив він.