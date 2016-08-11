Трамп: Засновником ІДІЛ є Обама (відео)
11:40, 11 серпня 2016Світ
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Кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп називає президента США Барака Обаму творцем "Ісламської держави".
REUTERS
Як повідомляє New York Times, на мітингу в штаті Флорида він розкритикував Обаму за політику втручання в конфлікти на Близькому Сході.
"ІДІЛ віддає шану президентові Обамі. Він є засновником ІДІЛ. Він - засновник. Він заснував ІДІЛ", - доніс свою думку прихильникам Трамп.
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Він також звинуватив у цьому і свого опонента на майбутніх виборах президента - кандидата від Демократичної партії Хілларі Клінтон.
"Я б сказав, що співзасновником є крива Хілларі Клінтон. Співзасновник - крива Хілларі Клінтон!", - підкреслив він.
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