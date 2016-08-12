Путін звільнив Іванова з посади керівника своєї адміністрації

Про це повідомляє прес-служба Кремля.

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Іванова призначено спеціальним представником президента РФ з питань природоохоронної діяльності, екології і транспорту, на новій посаді він зберіг місце в Раді Безпеки Росії.

Адміністрацію Путіна очолить Антон Вайно, який раніше обіймав посаду заступника голови адміністрації президента.

Як повідомляв УНІАН, 28 липня президент РФ Володимир Путін своїм указом звільнив Зурабова від обов'язків посла Росії в Україні. Зурабов був призначений послом РФ в Україні в серпні 2009 року. Тимчасовим повіреним у справах Росії в Україні призначений Сергій Торопов.