Р.Гейтс: Якщо США вбивають мирних жителів, слід спершу платити компенсації

Якщо війська США помилково вбивають мирних жителів, треба спочатку вибачитися і виплатити компенсації родичам загиблих і постраждалим, і тільки потім вести розслідування інциденту. З такою думкою виступив глава Міністерства оборони США Роберт Гейтс. За словами голови Пентагону, США необхідно кардинально змінити тактику дій при виникненні ситуацій, коли американські війська звинувачуються в причетності до загибелі мирних жителів, передає Associated Press. "У тих поодиноких випадках, коли ми робимо помилки, і якщо зроблена помилка, необхідно негайно принести вибачення постраждалій стороні, також терміново виплатити компенсації, і вже тільки потім займатися розслідуванням інциденту", - вважає Р.Гейтс.

Напередодні глава оборонного відомства США приніс свої особисті співчуття і вибачення у зв`язку із загибеллю мирних жителів в Афганістані в результаті авіаударів. На прес-конференції в Кабулі за підсумками зустрічі з президентом Афганістану міністр оборони пообіцяв, що військові США, які і так вживають заходів для того, щоб не було жертв серед мирних жителів під час військових операцій, надалі будуть уважніші при виборі цілей для авіаударів.

Сьогодні ж Р.Гейтс прибув до Лондона, де зустрінеться з колегами по блоку НАТО. Головною темою сьогоднішньої зустрічі стане обговорення ситуації в Афганістані. На порядку денному також стоїть питання про ситуацію в Грузії.

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