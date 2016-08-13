ООН планує розширити контингент в Південному Судані до 16 тисяч миротворців

Приводом до такого рішення стала нова спалах збройного конфлікту між прихильниками президента Салви Кіїра та його суперника, віце-президента Рієка Мачара, повідомляє Російська служба Бі-бі-сі.

Кіїр заявив, що не співпрацюватиме з ООН і не дозволить їй "захопити" країну.

Рада Безпеки ООН заявила про готовність ввести ембарго на постачання зброї Південному Судану, якщо той спробує заблокувати розгортання додаткового миротворчого контингенту.

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Зараз у Південному Судані розміщені частини міжнародних миротворців чисельністю 12 тисяч чоловік. Своїх військовослужбовців до складу контингенту виділяють країни Африканського Союзу.

Бої в Джубі минулого місяця призвели до численних жертв і викликали побоювання, що в країні може знову розпочатися громадянська війна.

Південний Судан проголосив незалежність у 2011 році. Громадянська війна, що спалахнула в 2013 році між силами, які представляють різні етнічні групи, призвела до загибелі декількох тисяч чоловік. Більше двох мільйонів опинилися в положенні переміщених осіб.

В серпні 2015 року лідери конфліктуючих сторін Кіір і Мачара уклали перемир'я. Мачара став першим віце-президентом, але бойові дії не припинилися.