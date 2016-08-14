Росія почала військові навчання біля кордонів НАТО

00:43, 14 серпня 2016
Світ
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У Псковській і Ленінградській областях розпочалися командно-штабні навчання "Взаємодія-2016".

учения, РФ / wikimedia.org

У ході їх задіють близько 6 тисяч солдатів з Росії, Білорусі, Казахстану, Вірменії, Таджикистану та Киргизстану, передає Радіо Польща.

Також у навчаннях задіяно одна тисяча одиниць озброєння, військової та спеціальної техніки.

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Такі військові навчання у Росії проходять регулярно, але в цьому році у них візьмуть участь більше військових і буде задіяно більше одиниць військової техніки.

Повідомляється, що під час навчань військові відпрацюють взаємодію військ "при загостренні конфліктної ситуації в одному з прикордонних регіонів держави-учасника Організації Договору про колективну безпеку (членами якої є Росія, Білорусь, Казахстан, Вірменія, Таджикистан та Киргизстан - Ред.)".

Військові навчання подовжаться до 19 серпня.

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