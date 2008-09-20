Кількість жертв теракту в Ісламабаді збільшилася до 52

19:01, 20 вересня 2008
Світ
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Ймовірно, буде ще більше

Щонайменше 52 людини загинули при вибуху в готелі Marriott в Ісламабаді, столиці Пакистану, повідомляє телеканал CNN. Кількість загиблих може збільшитися, оскільки будівлю готелю охоплено вогнем, і рятувальники не можуть дістатися деяких приміщень.

За повідомленням агентства AP, яке посилається на заяву представників поліції Пакистану, більше 40 людей стали жертвами теракту.

Вибух стався півтори годин тому, і був надзвичайно сильним. За даними кореспондента ВВС News, вибухом знищений практично весь фасад готелю. Вогнем охоплено близько двох третин будинку. Рятувальники виносять з приміщень Marriott поранених і тіла загиблих.

Готель, що зазнав атаки, розташований неподалік урядових будівель і дипломатичних місій. Поки ніхто не взяв на себе відповідальності за вибух.

Теракт міг був виконаний смертником, який керував автомобілем з вибухівкою і врізався в загорожу перед готелем. У готелі Marriott в Ісламабаді зупиняються багато іноземців, оскільки він добре охороняється.

2007 року терористи вже здійснювали атаки на готель, нагадує Лента.ру. Тоді від вибуху загинула одна людина.

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