Кількість жертв теракту в Ісламабаді збільшилася до 52

Щонайменше 52 людини загинули при вибуху в готелі Marriott в Ісламабаді, столиці Пакистану, повідомляє телеканал CNN. Кількість загиблих може збільшитися, оскільки будівлю готелю охоплено вогнем, і рятувальники не можуть дістатися деяких приміщень.

За повідомленням агентства AP, яке посилається на заяву представників поліції Пакистану, більше 40 людей стали жертвами теракту.

Вибух стався півтори годин тому, і був надзвичайно сильним. За даними кореспондента ВВС News, вибухом знищений практично весь фасад готелю. Вогнем охоплено близько двох третин будинку. Рятувальники виносять з приміщень Marriott поранених і тіла загиблих.

Готель, що зазнав атаки, розташований неподалік урядових будівель і дипломатичних місій. Поки ніхто не взяв на себе відповідальності за вибух.

Теракт міг був виконаний смертником, який керував автомобілем з вибухівкою і врізався в загорожу перед готелем. У готелі Marriott в Ісламабаді зупиняються багато іноземців, оскільки він добре охороняється.

2007 року терористи вже здійснювали атаки на готель, нагадує Лента.ру. Тоді від вибуху загинула одна людина.