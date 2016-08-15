Трамп готовий співпрацювати з Росією в боротьбі з "Ісламською державою"

Про це повідомляє Deutsche Welle.

"Я вірю, що ми зможемо знайти спільну позицію з Росією у боротьбі проти ІД. Чи це не було би добре?", - заявив Трамп в ході свого виступу в Огайо у понеділок, 15 серпня.

Окрім того, Трамп зазначив, що відколи він критикував НАТО, Альянс змінився. "Я раніше казав, що НАТО застарів, оскільки він не спромігся адекватно справитися з тероризмом. З часу моїх коментарів вони змінили свою політику і тепер мають окремий відділ, сфокусований на терористичних загрозах. Дуже добре, дуже-дуже добре", - розповів мільярдер.

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Відомий багатьма скандальними висловлюваннями кандидат пообіцяв обмежити поширення "радикального ісламського тероризму". "Ми не можемо дозволити інтернету бути використаним як засіб для рекрутування", - сказав Трамп і додав, що "будь-яка країна, яка поділяє цю ціль, буде нашим союзником".

Не оминув Трамп увагою і свою головну опонентку - Хілларі Клінтон - якій він закинув, що вона не має "ментальної та фізичної витривалості" боротися з ІД та "багатьма ворогами" Сполучених Штатів.